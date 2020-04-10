Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi ve Konyalılara hakaret eden şüpheli yakalandı Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılara hakaret eden şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılara hakaret eden şüpheli yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalılar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden, gayrıahlaki ve aşağılayıcı ithamların bulunduğu video paylaşan Emre G. hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Kadıköy'de bir evde olduğunu belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Emre G. gözaltına alındı. İncelenmek üzere şüphelinin dijital malzemelerine el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren zanlının, Konya'ya götürülmeyeceği, ifadesinin savcılık tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) üzerinden alınacağı ve İstanbul'da adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. Kaynak: AA