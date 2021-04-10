Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | Güncel

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor İSTANBUL 29 Ekim'de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı sona yaklaşıyor.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor

İSTANBUL - İSTANBUL 29 Ekim'de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı sona yaklaşıyor. Merkezin dış cephesinde yapılan son eklemeler havadan görüntülendi.

İstanbul'un simgelerinden olan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar korona virüs tedbirlerine uyularak tüm hızıyla sürüyor. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin kaba inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. İnşaatında her geçen gün sona doğru yaklaşılan AKM'nin havadan çekilen görüntülerinde dış cephenin neredeyse tamamlandığı ve son haline yaklaştığı görülüyor. İşçiler AKM'nin son halindeki cam cephelerine yerleştirilen parçaları montajını yapıyor. Yıkılan AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki işçilerin hummalı çalışması pandemi sürecinde kurallara uyularak devam ediyor. 5 bloktan oluşacak AKM binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yer alacak. Binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa ediliyor. Böylece Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleyebilecekler.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Burcu Biricik Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atatürk Kültür Merkezi'ndeki dış cephesi son halini alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:16:51. #1.15#
title