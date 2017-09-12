Atatürk Kültür Merkezi'nde Kars -Ardahan-Iğdır Rüzgarı Esecek

Kars, Ardahan, Iğdır Valilikleri ve Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu öncülüğünde 3. Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri "Güneşin ilk doğduğu topraklar" sloganıyla Ankara Atatürk Kültür Merkezinde, 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açılışını yapacağı 3. Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri'ne bölge Milletvekilleri, Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara ilçe Belediye Başkanları, Üniversiteler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Federasyon, Vakıf ve Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları, Oda Başkanları katılacak. Bölgeden gelen esnaflar, birçok katılımcı ve paydaşlarla bu sene de aynı ruhu taşıyarak Kars Ardahan ve Iğdır'ın tanıtımının en iyi şekilde yapılması hedefleniyor.



Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, 3. Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri'nde Kars, Ardahan, Iğdır illeri hakkında bilgisi olmayanların bilgileneceğini, yöreyi yakından tanıma fırsatı bulacağını belirtti.



Yıldırım, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşları AKM'ye beklediklerini, dört gün boyunca Kars Ardahan Iğdır'ı Ankara'da yaşatmak ve yaşamak istediklerini söyledi.



3. Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri etkinliği süresince birbirinden ayrılmaz bir bütün olan bu üç Serhat Şehrin tarihi, kültürü, manevi değerleri, doğal değerleri, kış turizmi, diğer turizm alanları, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, folkloru, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri, Sarıkamış Şehitleri, Aşıkları, daha geniş kitlelerce tanınacak. Etkinlikte yöresel lezzetler, kaz, kaşar peyniri, çeçil peyniri, kete, bal, yöresel yemekler, turistik el emeği ürünler de tanıtılacak ve satışa sunulacak. Ayrıca dört gün boyunca konser, defile, folklor gösterileri ve etkin müzik şöleni ile ziyaretçiler renkli dakikalar yaşatılacak. - KARS