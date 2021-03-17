Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı

17.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:44

Atatürk Kültür Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan düştü, 4 işçi yaralandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan düştü, 4 işçi yaralandı.

Olay, Taksim Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden AKM'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asma tavanın düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

(Emre Baba/İHA)

Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı
Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı
Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı
Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Birol Güven Ezgi Eyüboğlu
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk Kültür Merkezi'nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 20:47:50. #1.16#
title