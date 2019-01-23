Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Çalıştay

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından 25 Türk Kültür Şahsiyetinin Kısa Yaşam Öyküleri Kitaplarının Arapça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Çince Olarak Hazırlanması Projesi Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen 25 Türk Kültür Şahsiyetinin Kısa Yaşam Öyküleri Kitaplarının Arapça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Çince Olarak Hazırlanması Projesi Hazırlık Çalıştayı, AKMB konferans salonunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu,Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan ve Çeviri ve Kaynak Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere'nin konuşmalarıyla açıldı.

Kurumun yeni bir atılım döneminde olduğunu dile getiren Hekimoğlu, yeni dönem çalışmalarını anlattı.

Daha sonra söz alan Dr. Eraslan, şunları kaydetti:

"2023 vizyonuna uygun 5 yıllık projeksiyonda bir planlama yapıyoruz. Bilim Kurulumuz oluşturuldu.Bu çalışmanın, uluslararası hukuk boyutu olduğundan Atatürk Kültür Merkezi için çok büyük anlamı olduğunu düşünüyorum. Yıl içerisinde ve önümüzdeki dönemlerde bu çalışmanın siz bilim adamlarının katkılarıyla yurt dışında çok güzel amellere yol açacağı görüşündeyim. Kültür dünyamızın mihenk taşı olmuş Devlet adamı, bilim adamı ya da düşünürleri noktasında hiç kuşkusuz doğru tespitler yapılacaktır. Ben ve Yüksek Kurum Başkanım bu projeyi öncelikle ve ivedilikle takip edeceğiz."

Ağıldere ise, "Çalıştay, Türkiye'nin ve Türk kültürünün uluslararası tanınırlığını artıracak olan iç içe geçmiş iki proje ile Türkiye'nin kıtalararası kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 2015 yılında yürütücülüğünü yaptığı Fas'ın Rabat ve Fes şehirlerinde gerçekleşen "Türk Kültür Günleri" uluslararası projesinin devamı niteliğini taşımaktadır. Bahsi geçen uluslararası projenin diğer önemli ayağını ise 2019 yılında Tunus ve Moskova'da halka açık olarak yapılacak 'Türk Kültür Günleri'nde ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının farklı ülkelerde katılacağı kitap fuarlarında satışa sunmak üzere çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanan Türk kültür dünyasına nüfuz etmiş 25 Türk şahsiyetinin kısa yaşam öykülerini içeren resimli kitapların 7 dilde hazırlanması oluşturmaktadır" dedi.

Çalıştay, "Türk Kültür Günleri" ve "Öz Yaşam Öyküsü Çevirileri" başlıklarında iki oturum olarak farklı dillerde uzman 10 akademisyenin katılımıyla gerçekleşti. Çalıştay, kapanış ve değerlendirme konuşmalarının ardından katılımcılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA