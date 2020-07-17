Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi
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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi
17.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:59

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 16 Temmuz Perşembe günü saat 10.30'da Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılışını Kurum Başkanı Zeki Eraslan ve Başkan Yardımcısı Adem Uzun birlikte yaptı. Kurum personelinin de hazır bulunduğu sergi açılışında Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da demokrasiye, istikbal ve istiklale kasteden hain darbe girişimini lanetlediğini, tarihe altın harflerle yazılacak kahramanlıkla bu ihanete 'dur' diyen millete, canlarını feda eden şehitlere ve gazilere şükranlarını sunduğunu ifade etti. Eraslan, "Bu tip faaliyetlerde yer almak Atatürk Kültür Merkezi için bir onurdur, değerdir. Bundan sonra da bu gibi faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Eraslan, darbe girişiminin 4. yılında demokrasinin zafer kazanarak yoluna devam ettiğini, o günleri unutmamak gerektiğini belgeleyen fotoğrafların yer aldığı serginin Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlandığını ve 15 Temmuz şehitlerinin anısına ithaf edildiğini dile getirdi. Eraslan, sergi salonunu tahsislerinden ve verdikleri katkılardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine de teşekkürlerini sundu.

Sergiye katılanlara Başkanlık yayınlarından "Halk Şairlerinin Dilinden 15 Temmuz Darbe Girişimi" eseri ücretsiz dağıtılacak. Büyük boyutlu 56 adet 15 Temmuz konulu fotoğrafın ve resimlerin sinevizyon gösterisinin yer aldığı sergi, 16 Temmuz-17 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilir. - ANKARA

Kaynak: İHA

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