Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan: "O gecenin milletimiz adına ne büyük bir badireden kurtarıldığını anlatan bir resim sergisi olacak" "Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasisine sahip...

16.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:13

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan:

"O gecenin milletimiz adına ne büyük bir badireden kurtarıldığını anlatan bir resim sergisi olacak"

"Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasisine sahip çıkmıştır"

ANKARA - Başkent'te Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan ve yardımcısı Dr. Adem Uzun'un katılımları ile açıldı. Serginin açılışında İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, "Ülkemizi derinden yaralayan darbe girişiminin 4. yılında lanetlediğimiz ve milletin geleceğine darbe vurmak isteyen kötü olayın toplumumuzun, gençlerimizin zihinlerinde canlı tutulması adına Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak bu sergiyi açmayı planladık. Sergimiz Ankaralıların ziyaretine açık olacak. Gerek sinevizyonlardan, gerekse fotoğraflardan o gecenin milletimiz adına ne büyük bir badireden kurtarıldığını anlatan bir resim sergisi olacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere 'Halk Şairleri Dilinden 15 Temmuz Darbe Girişimi' kitabı hediye edilecek

Sergi boyunca ziyaretçilere hediye edilecek olan "Halk Şairleri Dilinden 15 Temmuz Darbe Girişimi" kitabından da bahseden Eraslan, "Halk şairlerinden, ozanların dilinden 15 Temmuz'u anlatan bir yayın. Kendi bilim kurulu üyelerimizin editörlüğünde yapılmış bir çalışma. Bu kitapta o geceyi anlatan şiirlerle, yazılarla toplumumuzda bu gecenin ne anlama geldiği, Türk demokrasi tarihi açısından ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Sergi süresince kitabı değerli Ankaralı hemşehrilerimize ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Aynı zamanda kurumumuzun sosyal medya hesabından bizi takip edenlere de bu kitabı ücretsiz olarak göndereceğiz" diye konuştu.

"Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasisine sahip çıkmıştır"

15 Temmuz 2016'nın Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Eraslan, "Halkın sinesinde topu, mermiyi, tanklara karşı direnişi simgeleyen bir ilktir. Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasisine sahip çıkmıştır. Umarız ve temenni ederiz ki bir daha böyle bir ihanet girişimi memleketimizde asla yaşanmaz. Ama şunun çok iyi bilinmesini isteriz ki bu Türk insanı, Türk halkı demokrasisine daha çok sahip çıkacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanları telin ediyorum. O gece istiklal ve istikbaline sahip çıkan halkımıza, şehit olanlarımıza rahmet diliyorum. Gazilerimize hürmetlerimizi arz ediyorum. Memleketimiz için güzel günler diliyorum" dedi.

Sergi, 16-17 Temmuz tarihlerinde açık olacak.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından '15 Temmuz' fotoğraf sergisi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı Dünya
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu Güncel
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek Politika
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Halife Hafter Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Tuvana Türkay Mustafa Sandal
Spor Falcao Adem Büyük Tamer Tuna Fatih Terim Hikmet Karaman
Daha Fazla Darbe Şehit Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından "15 Temmuz" fotoğraf sergisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 14:14:44. #1.15#
title