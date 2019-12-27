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Atatürk koşusu Aliağa'da da yapıldı

Her yıl yurt çapında geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşusu, İzmir'in Aliağa ilçesinde de yapıldı.

27.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:47
Atatürk koşusu Aliağa'da da yapıldı

Her yıl yurt çapında geleneksel olarak düzenlenen 27 Atatürk Yol Koşusu, 'in ilçesinde de yapıldı.


Aliağa'da düzenlenen Atatürk Yol Koşusu yoğun ilgi gördü. Organizasyona, lise ve ortaokuldan 80 kız ile 80 erkek olmak üzere toplam 185 sporcu katıldı. Sporcular, koşuda kıyasıya bir mücadele verdi. İstiklal Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan koşu sonrasında dereceye girenler için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.


Törende ödüller, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, İlçe Gençlik Müdürü Serkan Ataman tarafından verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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