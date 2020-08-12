Atatürk Köşkü Ormanı yeniden yeşilleniyor Atatürk Köşkü Ormanı yeniden yeşilleniyor 12 Dişli Çam Kabuk Böceği'nin neden olduğu ağaç kurumaları nedeniyle tehlike altındaki Atatürk Köşkü Ormanı yapılan rehabilitasyon çalışmasının ardından eski görünümüne kavuşuyor 12 Dişli Çam Kabuk Böceği'nin neden olduğu ağaç kurumaları nedeniyle...

Atatürk Köşkü Ormanı yeniden yeşilleniyor

12 Dişli Çam Kabuk Böceği'nin neden olduğu ağaç kurumaları nedeniyle tehlike altındaki Atatürk Köşkü Ormanı yapılan rehabilitasyon çalışmasının ardından eski görünümüne kavuşuyor

TRABZON - 12 Dişli Çam Kabuk Böceği'nin neden olduğu ağaç kurumaları nedeniyle tehlike altındaki Atatürk Köşkü Ormanı yapılan rehabilitasyon çalışmasının ardından eski görünümüne kavuşuyor.

Atatürk Köşkü Ormanı'nda 12 Dişli Çam Kabuk Böceği'nin neden olduğu ağaç kurumaları ile ilgili incelemelerini tamamlayan akademisyenler bin 41 ağacın bulunduğu ormandaki çoğunluğu ladin ve sarı çam olan 326 adet ağacın tamamen kuruduğunu tespit etmiş, ormanı kurtarmak ve diğer ağaçların zarar görmesini engellemek için kuruyan ağaçların kesilmesine karar verilmişti. Zararlılara ve iklim şartlarına daha dayanıklı ağaç türleri dikildiği Atatürk Köşkü Ormanı aradan geçen 1,5 yılın ardından eski görünümüne adım adım kavuşuyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Soğuksu mahallesinde bulunan yaklaşık 2,5 hektar büyüklüğünde çoğunluğu ladin ve sarıçam ağaçlarından olun Atatürk Köşkü Ormanı'nda ilk kez 2012 yılından tekli ağaç kurumaları başladı. 12 dişli çam kabuk böceğinin neden olduğu ağaç kurumaları 2018 yılında artış gösterince bölgeye feromon tuzakları kuruldu. Bu mücadelede yetersiz kalınca Orman İşletme Şefliği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler Atatürk Köşkü Ormanı'nda inceleme yaptı. Bu incelemenin ardından bin 41 ağacın bulunduğu ormandaki çoğunluğu ladin ve sarı çam olan 326 adet ağacın tamamen kuruduğunu tespit edildi. Ormanı kurtarmak ve diğer ağaçların zarar görmesini engellemek için kuruyan ağaçların kesilmesine karar verilirken, bölgeye zararlılara ve iklim şartlarına daha dayanıklı ağaç türleri dikildi. Atatürk Köşkü Ormanı aradan geçen 1,5 yılın ardından yeni dikilen ağaç türlerinin büyümesiyle eski görünümüne adım adım kavuşuyor.

Atatürk Köşkü Ormanı'nda koruma, rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce dikilen fidanlar yavaş yavaş boy vermeye başlarken, tarihi orman alanına Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 35 Ihlamur, 75 Gürgen, 61 Kayın, 17 Meşe, 128 Göknar, 15 Sığla ve 5 Çitlenbik olmak üzere toplam 336 adet ağaç dikildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda alandaki ağaçların yüzde 27'sinin böcek zararı ile tamamen kurumuş olduğu belirlenmişti.

Kaynak: İHA