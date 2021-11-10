Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

TRABZON (DHA) - TRABZON'da 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan Atatürk Köşkü için oluşturulan bilimsel komisyon, raporunu hazırladı. Birçoğu zamanla değiştirilen, bazıları ise yakın zamanda konulan eşyaların aslına uygun olmadığının belirtildiği raporda köşkün tarihi dokudan uzaklaştığına yer verildi. Onaylanan restorasyon projesiyle yeniden tadilata alınacak köşk, 2023 yılında ziyarete açılacak.

Kentin önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Kasım 2013 tarihinde başlatılan rölöve ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 8 Ağustos 2014'te ziyarete açıldı. 7 yıl önce kapsamlı restorasyondan geçirilmesine rağmen dış cephe sıvaları çatlayan, duvar boyaları kabaran, mermerleri kararan köşkün eşyalarının da çoğunun orijinal olmadığı ortaya çıktı.

Trabzon'un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili bir alanda yer alan Trabzon Atatürk Köşkü, Rum asıllı banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı. 1890 yılında yazlık olarak kullanılmak amacıyla inşaatı başlatılan yapı, 1912 yılında tamamlandı. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina, 1930'da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi encümeninin 18.05.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi. 10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için başbakana göndermiştir. Köşk müzede, 19'uncu yüzyılın sonuyla 20'nci yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 adet eser sergileniyor.