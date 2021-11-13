ATATÜRK KÖŞKÜ 100. YILA HAZIRLANIYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Atatürk Köşkü'nü hazırladıkları kapsamlı proje ile önemiyle mütenasip hale getireceklerini belirtmişti. Başkan Zorluoğlu, göreve geldiği günden itibaren Atatürk Köşkü'ne verdiği önemi birçok kez dile getirmiş, uygun olması durumunda Cumhuriyetin 100'üncü yıl resepsiyonunu köşkün bahçesinde yapmak istediklerini açıklaması ise her kesimin takdirini kazanmıştı.

ÖNEMİYLE MÜTENASİP HALE GETİRİLECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Başkan Zorluoğlu'nun Atatürk Köşkü ile ilgili ifadelerinin bazı basın yayın organları tarafından çarpıtılmak istendiği belirtildi. Başkan Zorluoğlu'nun "Geçmişle bağlantısı olmayan, zaman içerisinde gereksiz olarak asılan, tarihle ilgisi olmayan objeler ve tabloların bulunduğu" yönündeki açıklamalarının "Eşyalar kayboldu" şeklinde lanse edilmek istendiği ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı dile getirildi. Başkan Zorluoğlu Atatürk Köşkü Projesi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; "Atatürk Köşkü, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Trabzon'u ziyaretlerinde kaldığı çok tarihi bir mekan. Binanın dışı da içerisindeki mobilyalar ve benzeri malzemeler de hakikaten buranın önemiyle mütenasip değil. Bu durumu tespit ettik ve bu alanda çalışan hocalarımızla bir komisyon kurmuştuk. Proje hazırlandı. Bakımı, onarımı ve restorasyonu ile ilgili projemiz Kurul'dan geçti. Şimdi ihale sürecini başlatıyoruz. Sadece dışı ve içinin restorasyonu değil aynı zamanda ayrı bir komisyon marifetiyle var olan mobilyaların da tasnif edilmesi yönünde bir çalışma da gerçekleştireceğiz. Geçmişle bağlantılı olanların kalmasını, gereksiz olarak zaman içerisinde asılan, tarihle ilgisi olmayan objeler ve tabloların oradan uzaklaştırılmasını amaçlıyoruz. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılının 29 Ekim tarihinde Atatürk Köşkü'nün hizmete açılmasını düşünüyoruz. Arzumuz 29 Ekim 2023 resepsiyonunun Atatürk Köşkü'nün bahçesinde verilmesidir. Böyle bir hedefimiz var. "

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama, şu ifadelerle tamamlandı; "Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Köşkü'nü kapsamlı şekilde restore edecek olması her görüşten hemşehrimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Atatürk Köşkü'nü kararan mermerler, çatlayan sıvaların olduğu bir görüntüye terk etmek Murat Zorluoğlu'nun belediyecilik anlayışında yer almamaktadır. Öyle ki Başkan Zorluoğlu böyle bir proje ortaya koymamış olsa, bu kez de aynı çevrelerin 'Atatürk Köşkü kaderine terk edildi' söylemlerinde bulunacağı herkesin malumudur. Atatürk Köşkü iki aşamalı restore edilecek olup, dışı ile birlikte içerisi de tarihi dokusuna uygun hale getirilecektir. Tüm önemli projelerde ortaya konulan dezenformasyon amaçlı açıklamalar, yapılan işlerin doğruluğunu da gözler önüne sermektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi daha yaşanılabilir bir şehir olma yolunda çalışmaya ve tarihine sahip çıkmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

TARİH : 13. 11. 2021

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