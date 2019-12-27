Atatürk Kır Koşusu'nda dereceye girenler ödüllendirildi

27.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:52

Bayrampaşa'da gençleri spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Atatürk Kır Koşusu'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Koşuda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner takdim etti.



Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullar arası 'Atatürk Kır Koşusu' düzenlendi. Bayrampaşa Şehir Parkı içerisinde gerçekleştirilen koşuda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de çocukları yalnız bırakmadı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı koşuda küçük kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler, olmak üzere öğrenciler 4 kategoride yarıştı. Yarışmada küçük kız kategorisinde Elif Nur Bayrak, küçük erkekte Tolgahan Akgün, yıldız kızlarda Nurgül Özdemir, yıldız erkeklerde Hasan Sıraçarslan birinciliği aldı. Koşuda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını ise Başkan Aydıner ve protokol üyeleri birlikte takdim etti.



"Çocuklarımızın önünü açacak olan tüm spor faaliyetlerini destekliyorum"



Sporun çocukları kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak için önemli bir araç olduğunu ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Yıllardır devam ettiğimiz bu koşuya bundan sonra da inşallah devam ettireceğiz. İnşallah buradan da bir maraton koşucusu, basketbolcu, voleybolcu, okçu ve futbolcu gibi yıldızların çıkacağı kanaatindeyim. Sporu çocuklarımızın kötü alışkanlıklarından kurtaracak bir araç olarak görüyoruz. O nedenle biz Bayrampaşa Belediyesi olarak yavrularımızı bu tür alışkanlıklardan uzaklaştırabilmek için sporla uğraştırıyoruz. Sporun her dalı ile yakından ilgileniyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın önünü açacak olan tüm spor faaliyetlerini destekliyorum. Yavrularımıza inşallah çok iyi bir gelecek hazırlayacağız" dedi.



"Çok heyecanlıyız"



13 yaşındaki Sıla Özdemir, "Koşu için biraz antrenman yaptık. Çok heyecanlıyız. Havanın soğuk olması koşmamızı etkileyebilir; ama çok etkileyeceğini sanmıyorum. Bayrampaşa Belediyesi bu koşuyu spora teşvik etmek için yaptı. Buraya Ali Ülker Ortaokulu ile birlikte geldik" şeklinde konuştu.



"1. olmak için yarışacağım"



Koşu için antrenman yaptığını söyleyen 13 yaşındaki Rüveyda Balaban, "Biraz antrenman yaptık. Kendimi çok hazır hissediyorum. 1. olmak için yarışacağım. Okulda hep dersle ilgileniyoruz; spora vakit ayıramıyoruz. Bence bu koşu çok güzel olmuş" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA