Atatürk Kilis'te Törenlerle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle Kilis'te anma törenleri düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Turan tarafından günün anlat ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiir okumasından sonra, Piyade Yüzbaşı Hüseyin Aydın tarafından 'Atatürk'ü keşfetmek' isimli sunum yapıldı. Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 10 Kasım adlı oratoryo törenlere, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri ve mülki erkan daire amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - KİLİS