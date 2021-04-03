Atatürk Kent Park'ta Covid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atatürk Kent Park'ta Covid-19 denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Atatürk Kent Park'ta Covid-19 denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Yunusemre Kaymakamlığının oluşturduğu denetim komisyonu işbirliğinde halkın yoğun olarak kullandığı Atatürk Kent Parkı'nda denetim gerçekleştirildi.

Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek
Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek
Canlı yayını izleyenler 'Bu nasıl kısıtlama?' sorusunu sormadan edemedi
Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Yunusemre Kaymakamlığının oluşturduğu denetim komisyonu işbirliğinde halkın yoğun olarak kullandığı Atatürk Kent Parkı'nda denetim gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı denetimler sürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Yunusemre Kaymakamlığının oluşturduğu denetim komisyon işbirliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Atatürk Kent Parkı'nda denetim gerçekleştirildi. Denetime Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, Denetim Komisyonunda yer alan Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Vatandaşların HES kodu sorgulamasının ardından içeriye alındığı Atatürk Kent Park'ında yapılan denetimde, sosyal mesafe ve maske kontrolleri yapıldı. Ayrıca vatandaşların koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallara uyulmaları noktasında sesli anonslar yapıldı. Koronavirüs önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi. - MANİSA

Atatürk Kent Park'ta Covid-19 denetimi
Atatürk Kent Park'ta Covid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Su
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atatürk Kent Park'ta Covid-19 denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:04:52. #1.15#
title