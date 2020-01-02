Atatürk Kent Park Kreşi'nde Yeni Yıl Coşkusu

02.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:01

Birbirlerine yeni yıl hediyesi alan minik öğrenciler, düzenlenen etkinlikte keyifli zaman geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kreşlerde öğrenim keyifle sürüyor. Büyükşehirin minik öğrencileri, yıl boyunca aldıkları eğitimlerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de keyifli zaman geçiriyor. Bu kapsamda Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören minik öğrenciler düzenlenen yeni yıl partisinde gönüllerince eğlendi. 2019 yılına "Merhaba" diyen minikler, birbirlerine de yeni yıl hediyesi aldı. Tüm öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Kreş Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, yeni yılda da aynı şevk ve heyecanla eğitim hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler