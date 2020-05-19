Atatürk Kent Ormanı hizmete açıldı
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Atatürk Kent Ormanı hizmete açıldı

Hacıosman Korusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek Atatürk Kent Ormanı olarak hizmete açıldı.

Atatürk Kent Ormanı hizmete açıldı
19.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:14

Hacıosman Korusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek Atatürk Kent Ormanı olarak hizmete açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl verdiği talimat doğrultusunda Hacıosman Korusu'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Atatürk Kent Ormanı verilen alan, Kovid-19 süreci ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kısmi katılımla gerçekleştirilen törenle açıldı.

Alanda bulunan yaklaşık 20 sporcu, 30 saniye ara ile 10 grup halinde sembolik koşu gerçekleştirdi. Yarışın bitmesinin ardından alana gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile İBB üst yönetimi eşlik etti. Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanı Çağatay Seçkin'den biten ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, sporcularla sohbet etti.

Yapılan çalışmaların ardından Atatürk Kent Ormanı'nın vatandaşların rahatlıkla gelip, gündelik sporunu yapabileceği bir yer haline geldiğini aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, tümüyle spor amaçlı, yürüyüş amaçlı, doğal halini asla bozmadan gördüğünüz şekliyle hazırlığını yaptılar. Çok keyifli bir alan. 3 göleti var. Farkı rotaları olacak. Yaklaşık, 12 kilometrelik bir yürüyüş parkurundan bahsediyoruz. 1000 dönümü aşkın bir alan, şehrin göbeğinde. Vatandaşımız şunu diyecek, 'Biz niye böyle bir yerden mahrum kaldık.' Artık bundan sonra vatandaşımıza ait. Hem 19 Mayıs'ta hem Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem Ata'mızın isminin varlığını koruyacağı, şehrin göbeğinde, iki noktasında hem kuzeyinde hem güneyinde metro durağının olduğu çok keyifli bir nokta. Bugün burayı, İstanbullulara açmaktan onur duyuyoruz. İstanbul halkına ait çok güzel bir yeşil alan. Hayırlı olsun. İnşallah, bir arada olduğumuz, şu günleri atlattığımız günlerde hemşerilerimizle birlikte çok güzel etkinlikler, spor, yürüyüş anları, sohbetlerimiz olacak diye hayal ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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