Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun projesi belirleniyor
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Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun projesi belirleniyor

28.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:35
Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun projesi belirleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yıkımı tamamlanan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni halinin belirlenmesi maksadıyla açılan yarışmada değerlendirmeye alınan 114 projede sonuç aşamasına gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yıkımı tamamlanan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni halinin belirlenmesi maksadıyla açılan yarışmada değerlendirmeye alınan 114 projede sonuç aşamasına gelindi. Türkiye'ye örnek olacak projenin birkaç gün içerisinde açıklanmasının beklendiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnanıyorum ki yenilenen bu salon Bursalı gençlere uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni projesinin belirlenmesi maksadıyla düzenlenen yarışmada ortaya çıkan 114 projenin değerlendirme çalışmalarına katıldı. Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesine yaptığı ziyarette TMMOB Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek'ten projeler hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, Mimar Deniz Dokgöz başkanlığındaki jüri heyetine başarılar diledi.

"Bursa gündem olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyüyen Bursa'da 'yeşili muhafaza ederek' vizyon projelerle değişim ve dönüşümü doğru sağlamak gerektiğini söyledi. Eski Atatürk Stadyumu yanındaki 50 yıllık kapalı spor salonunu geçtiğimiz aylarda yıktıklarını, 'yenisinin yapılması için' mimarlar odası ile birlikte mimari proje yarışmasına çıktıklarını belirten Başkan Aktaş, "Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun nasıl olması gerektiğiyle alakalı gerekli müracaatlar yapıldı. Şimdi kurumsal şekilde, Bursa Akademik Odalar Birliği çatısı altında jüri heyetimiz toplandı. Konuyla ilgili çalışmalar son aşamada. İnanıyorum ki salonun yeni hali Bursa gençliğine, insanlarına çok uzun yıllar hizmet verecek. ve inşallah bu proje vesilesiyle ve farklı uygulamalarla, Bursamız mimari anlamda Türkiye'ye gündem olacak" diye konuştu. Süreç kapsamında emek veren ve desteğini, tecrübesini esirgemeyen herkese teşekkür eden Başkan Aktaş, "Tüm teknik ekibe, yarışmacılara kolaylıklar diliyorum. Sonuç, Bursamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İddialı projeler var. Bunlardan bir tanesi olacak. İnşallah herkesi heyecanlandıracak proje olur" şeklinde konuştu.

Projelerin değerlendirilmesinde jüri başkanlığı yapan Mimar Deniz Dokgöz ise nitelikli proje elde etmenin en iyi yönteminin yarışmalar olduğunu kaydetti. 114 projenin geldiği bu yarışmada değerlendirme yaptıklarını söyleyen Dokgöz, "Bursa adına güzel sonuç alacağımıza yüzde 100 eminiz. Diliyoruz ki yarışma, Türkiye'deki tüm belediyelerin nitelikli yapılar üretmek adına seçtikleri bir yöntem olur" ifadelerini kullandı. - BURSA

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun projesi belirleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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