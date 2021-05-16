Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sona yaklaşıldı
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Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sona yaklaşıldı

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sona yaklaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başlattığı aslına uygun yapı güçlendirme çalışmasında sona yaklaşıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başlattığı aslına uygun yapı güçlendirme çalışmasında sona yaklaşıldı. Yapının çatısı kenetli sistemle kapatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında kent belleğinde önemli bir yer tutan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun halktan gelen yoğun talep üzerine özüne dönmesine karar vermişti. Spor salonunda aslına uygun şekilde gerçekleştirilen yapısal güçlendirme çalışmaları sonunda Antalya'nın simge yapılarından olan salon yeniden spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak.

Yapı güçlendi çatı kapandı

Antalyalıların hafızasında ve anılarında iz bırakan Atatürk Kapalı Spor Salonu çatısı kenet sistem çatı ile kapatıldı. Tarihi spor salonunda FRP sarma kiriş güçlendirme çalışmaları ile yapının içinde ve çevresinde zemin betonarme imalatları da tamamlandı. Ekiplerin kolon boyama çalışmasını sürerken, proje kapsamında ilerleyen günlerde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun gelecek nesillere de eski işlevine uygun şekilde hizmet vermesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Spor salonunda 2 adet basketbol sahası olması planlanıyor. Salon, yarı açık spor alanı olarak spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak. - ANTALYA

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sona yaklaşıldı
Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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