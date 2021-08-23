Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Orhan Çekiç, Türk-Amerikan Dernekleri Birliği'ne konferans verdi

ABD'de faaliyet yürüten ATAA (Türk-Amerikan Dernekleri Birliği) ve ATAMLA (Amerika Atatürk Derneği)'nin Sakarya Zaferimizin 100. Yıldönümü dolayısıyla birlikte düzenledikleri webinarda, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürümüz Dr. Orhan Çekiç konferans verdi.

ABD'de faaliyet yürüten ATAA (Türk-Amerikan Dernekleri Birliği) ve ATAMLA (Amerika Atatürk Derneği)'nin Sakarya Zaferimizin 100. Yıldönümü dolayısıyla birlikte düzenledikleri webinarda, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürümüz Dr. Orhan Çekiç konferans verdi. Hocamız "Lozan'a Giden Uzun İnce Yol" başlıklı konuşmasında, İnönü Savaşları ve ardından gelen Sakarya Zaferimizin TBMM Hükümeti'nin uluslararası arenada tanınmasını sağladığını ve bir yıl sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle kesin zaferin kazanıldığını anlattı. Etkinliğe ABD'nin çeşitli eyaletlerinde faaliyet yürüten Türk dernekleri ile İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri ve üyeleri katıldılar.

Kaynak: Habermetre