Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in "Atatürk ve Savarona Günleri" Başlıklı...

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç'in "Atatürk ve Savarona Günleri" başlıklı yazısı Deniz Mecmuası'nın son sayısında yayınlandı.