ATATÜRK İLE MEVLANA'YA HAKARET EDEN ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
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Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel

ATATÜRK İLE MEVLANA'YA HAKARET EDEN ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlana'ya hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Emre G. İstanbul'da gözaltına alındı.

10.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:26
ATATÜRK İLE MEVLANA'YA HAKARET EDEN ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlana'ya hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Emre G. İstanbul'da gözaltına alındı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre G. isimli bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu görüntülere yansıyan Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı. Şüpheli Emre G. hakkında, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasaya Muhalefet", "Kişinin Hatırasına Hakaret", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Kararın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu belirledi. Kadıköy'deki adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Emre G.'yi gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin Konya'ya götürülmeyeceği ve savcılık tarafından ifadesinin SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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