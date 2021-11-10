Atatürk için mevlid-i şerif ve yemek ikramı
Kocaeli İl Müftülüğü tarafından Atatürk'ün 83. ö yıldönümü nedeniyle Yeni Cuma camiinde mevlit okutulurken, Büyükşehir yemek ikramında bulundu
KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli İl Müftülüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle Yeni Cuma Camiinde mevlid okutulup yemek ikramında bulunuldu.
Mevlidi şerifin okunması ve öğle namazının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, namazdan çıkan vatandaşlara yemek ikramında bulundu.
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