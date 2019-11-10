10.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:09

Atatürk için '1001' adet zeytin fidanı dikildi

Büyükçekmece'de '1001' zeytin fidanı Atatürk için dikildi

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Büyükçekmece'de '1001' adet zeytin fidanı dikildi.

Gazi Mustafa Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Büyükçekmece

19 Mayıs Mahallesi'ne 1001 adet zeytin fidanı dikildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte çocuklar ve gençler ellerine kürek alarak zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Atatürk'ün barışa verdiği önem dolayısıyla zeytinliğe 'Yurtta barış, dünyada barış' zeytinliği adı verildi. 'Barışı da ilelebet yaşatsın diye, 1001 zeytin fidanı doğaya hediye' sloganıyla gerçekleşen fidan dikiminde minikler de ellerine aldıkları sulama kapları ile fidanları suladı.

"Cumhuriyetimizi güçlendireceğiz, demokrasimizi taçlandıracağız"

Zeytin ağacının barışı simgelediğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Biz Atatürk'ü anlayan, onu daha iyi anlamaya çalışan Türk halkı, milleti olarak Atamız'ın izinde ebediyen yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi güçlendireceğiz, demokrasimizi taçlandıracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret etmiş olduğu yolu mutlaka muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Bundan asla şüphemiz yoktur. Zeytinliğin adı 'Yurtta barış, cihanda barış' zeytinliğidir. Çünkü dünyanın ve ülkemizin en çok barışa ihtiyacı olduğu bir süreçten geçiyor" diye konuştu.

"Biz onun sayesinde buralara geldik"

"Biz onun sayesinde buralara geldik"diyen Berke Ayvat, "Atamız ne yazık ki bugün vefat etti. Büyük bir önderdi. Biz onun sayesinde buralara geldik. Yoksa ben kim bilir nerede olacaktım, biz nerede olacaktık. Zeytin ağacı dikiyoruz. Ne kadar çok fidan dikersek o kadar çok yeşillik olacak. Ne kadar çok yeşillik olursa da yaşam daha güzelleşecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, zeytin fidanı dikimi öncesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Ahmediye Mahallesi Meydanı ve Atatürk anıtı açılışı yapıldı. Açılışa Başkan Akgün'ün yanı sıra gaziler de katıldı.

Kaynak: İHA