Atatürk heykelini yapan sanatçı: Anadolu'nun bütün renkleri var (3)

09.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:56

AK PARTİ'Lİ SÜREKLİ'DEN HEYKEL AÇIKLAMASI: SANATA EVET, HAKARETE HAYIR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Urla'da renkleri nedeniyle tartışma konusu olan ve sonrasında bulunduğu bahçeden kaldırılan Atatürk heykeline dair açıklama yaptı. Alüminyum malzemeden, rengarenk tasarlanan Atatürk heykelinin, Ulu Önder'i küçülten bir uygulama olduğunu ileri süren Kerem Ali Sürekli, "Burada heykeli yapan kişi kadar, Urla Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi de sorumludur. İstiklal Harbi'nin mimarı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusunun böylesi bir tasavvurla hakarete maruz kalması kabul edilemezdi. Sanat ve özgürlük adı altında Atatürkümüzü canlarının istediği gibi boyayıp, resmedemezler. Hele İzmir gibi bir şehirde bu olursa, işte böyle bir duvarla karşılaşırlar. Sanat ve özgürlük adı altında Atatürkümüze olduğu gibi topluma mal olan ve ortak değerlerimize, milli birliğimize halel getirecek hiçbir ürünü, uygulamayı kabul etmeyiz. Sanat bu değildir. Sanatçının da bu açıdan sorumlulukları vardır" diye konuştu.

Kaynak: DHA