Atatürk Heykeline Çıktı, Linçten Polis Kurtardı
Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.
Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve madde bağımlısı şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.
Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü. Heykelin üzerinde başında poşu bulunan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi.
POLİS LİNÇTEN ZOR KURTARDI
Elinde bulunan poşette uçucu madde çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü.
SORGUSU SÜRÜYOR
Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
-
NİYE LİNÇTEN KURTARIYOR Kİ POLİSLER BIRAKIN LİNÇ ETSİNLER. BİR PİSLİKTEN KURTULUR ÜLKEMCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
-
Bu adam Türk halkına yaranması için bunca iyilik ve fedakarlık yapmasına gerek yoktu. İki üç ile yol asfalt döşeyip Saraya çekilseymiş kul köle olurlardıCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
-
bu ne la millet azdı nekna colazdi))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
NEDEN LİNÇ EDİLECEK ANLAMADIM.Cevap Yaz 6 16 Yayından KaldırGACAL : Senin gibi geri zeklı olduğundan olsa gerek.16 7 Yayından Kaldır