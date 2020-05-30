Atatürk heykeli iş makineleriyle yeni yerine taşındı
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Atatürk heykeli iş makineleriyle yeni yerine taşındı

Atatürk heykeli iş makineleriyle yeni yerine taşındı Oltu Hükümet meydanındaki Atatürk heykeli iş makineleri ile 50 metre geriye alındı.

30.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:13

Atatürk heykeli iş makineleriyle yeni yerine taşındı

ERZURUM - Oltu Hükümet meydanındaki Atatürk heykeli iş makineleri ile 50 metre geriye alındı.

Oltu Kaymakamlığı'na yeni bina yapılmasının ardından peyzaj çalışması nedeni ile Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtı, yeni binaya uzak kalınca vinç ve iş makinası yardımı ile mevcut yerinden sökülerek yeni binaya doğru 50 metre çekildi.

Oltu Belediyesi personeli tarafından büyük bir titizlik içerisinde yapılan sekiz saatlik bir çalışmalar sonucu heykel vinç sırtında yeni yerine taşındı.

Oltulu vatandaşlar ise Atatürk Heykelinin yeni yerine alınması çok güzel olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Atatürk heykeli iş makineleriyle yeni yerine taşındı

Kaynak: İHA

Manşet

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