AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Atatürk'ün partisinin ne hale düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Seçime 5 kala Atatürk'ün posterlerini sağa sola yapıştırıp Atatürk istismarcılığıyla bu ülkeye bir şey kazandıramazsınız. Ne zamandan beri bu ülkede terörün destekçilerinin ayağına gidilir oldu. Atatürk hayatta olsa sizlere hayat hakkı tanımazdı." dedi.

Yıldırım, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde, AK Parti'nin, Türkiye'de kardeşliğin teminatı olduğunu vurguladı.

Gelişmiş demokrasilerde muhalefetin her zaman iktidardan daha fazla ve iyi proje, fikir üretmeye gayret gösterdiğini dile getiren Yıldırım, "Yoksa hiçbir vatandaş gidip de vizyonu, projesi ve planı olmayanlara destek vermez, ülkeyi emanet etmez. Bizim muhalefet evlere şenlik bunların yaptığı hayal tüccarlığı hayal." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylarının meydanlarda boy gösterdiğini hatırlatan Yıldırım, "Aydın'dan soruyorum, hangisinin bu güzel memlekete kazandırdığı bir eseri var, hangisinin 81 milyonun yüzünü güldürecek projesi var." diye sordu.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu adaylardan hangisi açıkça FETÖ'ye, PKK'ya gönül rahatlığıyla karşı çıkıyor, terör örgütü diyor? Kardeşim niye çekiniyorsunuz, niye açıkça bu terör örgütlerine karşı çıkmıyorsunuz, elinizi kolunuzu bağlayan bir şey mi var? Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra koşa koşa Edirne'ye gitti. Biz de zannetti ki Selimiye Camisi'ne gidecek, oradan kampanya başlatacak. Edirne Fatihi Şükrü Paşa'ya Fatiha okuyacak ama bir de baktık ki cumhuriyeti kuran CHP'nin adayı koşa koşa terörün arkasında duran Selahattin Demirtaş ile kucaklaşmaya gitti. O Selahattin Demirtaş ki Kobani olaylarında halkı isyana çağıran ve 53 masum vatandaşın katline sebep olan kişidir. O Selahattin Demirtaş ki 'Apo'nun heykelini Türkiye'de dikeceğim' diyen adamdır.

Atatürk'ün partisinin ne hale düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Seçime 5 kala Atatürk'ün posterlerini sağa sola yapıştırıp Atatürk istismarcılığıyla bu ülkeye bir şey kazandıramazsınız. Ne zamandan beri bu ülkede terörün destekçilerinin ayağına gidilir oldu. Atatürk hayatta olsa sizlere hayat hakkı tanımazdı."

"Atatürk'ün partisini Kandil'e selam duran adamın ayağına götüren nedir soruyorum. Yoksa aranızda gizli bir ortaklık mı var? Biz 4 tane parti ittifakı biliyoruz ama bunların gizli ortakları da var. O da HDP'dir. HDP bu ittifakın, bu yıkım ittifakının gizli ortağıdır." diyen Yıldırım, ülkeyi sevmenin ancak ülkeye hizmet etmekle, hızlı tren, havaalanı, limanı yapmakla olabileceğini söyledi.

Muhalefetin Akkuyu Nükleer Santrali'nin durmasını, yerli araba, 3. havalimanı gibi projelere karşı çıktığını söyleyen Yıldırım, AK Parti'nin yapım, muhalefetin ise yıkım ekibi gibi çalıştığını dile getirdi.

Yıldırım, AK Parti'nin milletin yoluna baş, muhalefetin ise taş koyduğunu ifade ederek, "Biz Menderes'in evine güveniyoruz. 24 Haziran'da Aydın ince eleyip sık dokuyacak mısın, İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek misin?" diye konuştu.

Aydın'a yapılan hizmetler

Aydın'a müjdeler verdiklerini, kente 16 yılda 23 katrilyonluk hizmet, destek getirdiklerini ifade eden Yıldırım, derslik sayını artırdıklarını, Adnan Menderes Üniversitesini büyüttüklerini, 21 hastane yaptıklarını ve 11 sağlık tesisinin inşaatının da sürdüğünü anımsattı.

Yıldırım, Selçuk ile Ortaklar arasında hızlı tren projesi için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, iki yer arasında 35 dakika süren tren yolculuğunun 7 dakikaya ineceğini kaydetti.

Bu hatta 8,5 kilometrelik tünel olacağını bildiren Yıldırım, Ortaklar-Aydın hızlı tren projesi ve ikinci hat yapımının da devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, Aydın'da 2003'te çiftçilere verilen desteğin 45 milyon liralık desteği 2017'de 470 milyon lira yükselttiklerini, il genelinde 11 baraj ve 6 gölet yaptıklarını, mevcut 7 organize sanayi bölgesine 5 tane daha ekleneceğini bildirdi.

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır"

Bugün Amasya Tamimi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan Amasya'ya geldi. 12 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar Amasya'da kaldı, Orada İstiklal Savaşı'nın planlarını, hazırlıklarını yaptı. Orada söylediği bir şey var Gazi Mustafa Kemal'in. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. İşte bugün de ihtiyacımız olan, milletin bu kararlılığıdır. 24 Haziran'da millet olarak, Aydın olarak şaha kalkmaya hazır mısınız, aydınlık bir gelecek için Aydın hazır mı, daha güçlü ekonomi için Aydın hazır mı istikrar için Aydın hazır mı, Türkiye'nin geleceği için Aydın hazır mı."

Mitingden notlar

Alana girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Yıldırım, vatandaşları selamladı. Platforma kırmızı kaşkolla çıkan ve konuşması boyunca boynundan çıkarmayan Başbakan Yıldırım, asker kıyafeti giyen bir çocuğu platforma çıkararak beraber halkı selamladı.

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin seçim kampanyası şarkılarının da seslendirildiği mitingde, partisinin Aydın milletvekili adaylarını tanıttı. Mitinge, AK Parti Milletvekilleri ve adaylarının yanı sıra MHP Aydın İl Başkanı Fırat Pehlivan da katıldı.

Vatandaşlar miting alanının yanı sıra meydanı gören binaların balkon ve pencerelerinden de Başbakan Yıldırım'ın konuşmasını dinledi.

(Bitti)