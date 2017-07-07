Atatürk Havalimanına Vücut Tarayıcı Cihaz

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminaline konulan iki vücut tarayıcı cihazın montajı tamamlandı.



ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağının kaldırılması sürecinde havalimanına getirilen ve iki gün boyunca pasaport kontrollerinin yapıldığı alanın arkasına montajı yapılan cihazlar kullanıma hazır hale getirildi.



İnsan üzerinde tarama yapan ve elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteren söz konusu cihazlardan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Havalimanına konulmak üzere 10 adet alındığı öğrenildi.



Diğer cihazların, gelecek günlerde başta iç hatlarda olmak üzere diğer terminallerde belirlenen bölümlere konulacağını bildirdi.



ABD'li yetkililer, 5 Temmuz'da terminaldeki pasaport kontrol bankolarının arkasında bulunan X-Ray güvenlik arama noktasına yerleştirilen cihazlarda inceleme yapmıştı.