Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastane inşaatı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor.
28.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan bin yataklı hastane için inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Kaynak: AA