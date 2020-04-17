Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin iskeleti tamamlanıyor
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin iskeleti tamamlanıyor

Atatürk Havalimanı'nda inşaatına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin iskeletinin büyük bir kısmı tamamlandı.

17.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:16
Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin iskeleti tamamlanıyor

Atatürk Havalimanı'nda inşaatına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin iskeletinin büyük bir kısmı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 45 günde yapılacağını açıkladığı pandemi hastanesinde, zemin çalışmaları tamamlanmasının ardından çelik iskeletlerin yapımına geçildi. İskeletlerin büyük bir kısmı tamamlanırken ekiplerin hummalı şekilde çalışmaları devam ediyor.

İnşaat çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi, elektrik ve diğer alt yapı çalışmaları da aynı anda yürütülüyor. Atatürk Havalimanı Pandemi Hastanesi 45 günde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin iskeleti tamamlanıyor

Kaynak: İHA

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