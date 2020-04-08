ATATÜRK HAVALİMANI'NIN İÇİNDE DE HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI -1 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Atatürk Havalimanı içinde de başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Atatürk Havalimanı içinde de başladı. Sabah saatlerinde ise havalimanının yanındamki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından ilk olarak Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yaptı. İş makineleri öğleden sonra ise Atatürk Havalimanı'na geçti. Burada da çalışmalara başlandı

Kaynak: DHA