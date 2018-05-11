Atatürk Havalimanı'ndan Yolcu Rekoru

Bu yılın ilk dört aylık döneminde 21 milyon 517 bin 422 yolcunun ağırlandığı Atatürk Havalimanı, açılışından bu yana ocak, şubat, yılın mart ve nisan aylarını kapsayan dönem göz önüne alındığında tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaştı.