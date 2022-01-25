Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın ardından Atatürk Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu.

İstanbul'da şiddetlenen kar yağışı kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda olumsuz hava nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar, sabah saat 04.00'e kadar durdurulmuştu. Benzer bir karar da genel havacılık ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı için geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı 05/23 pistinin 25 Ocak 2022 tarihi 04.00'e kadar kapalı olduğuna dair NOTAM yayınlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

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