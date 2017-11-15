Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davası

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin 42'si tutuklu 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı 6 sanığın tahliyesini istedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, söz alan müştekilerden Hasan Canbaz, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıkları Rabbime havale ediyorum. Kahrı perişan olsunlar. Burada evladını kaybedenler var. Onlar geri dönecek mi? Nasıl rahat oturuyorlar. Duruşmalara katılmak istemiyorum. Şikayetçiyim." dedi.



Söz verilen diğer müşteki ve mağdurlar da davaya katılmak istediklerini anlatarak, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.



Terör saldırısında hayatını kaybeden yabancı uyrukluların aileleri de söz alarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.



Davaya katılma talepleriyle ilgili görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, olaydan zarar gören müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.



Tutuklu sanıklardan Mahmut Tezin, Harun İçoğlu, Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov, Ahmed Bin Hamed'in savunmalarının alınmış olması ve mevcut delil durumu da dikkate alınarak haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesini istedi.



Cumhuriyet savcısı, diğer tutuklu 36 sanığın ise bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Duruşma, taleplerle ilgili sanık avukatlarının beyanlarıyla sürüyor.