ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, İstanbul, Güncel

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ATATÜRK Havalimanı'nda yapımına başlanılan bin yataklı salgın hastanesinin inşaatına devam ediliyor.

14.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:46
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ATATÜRK Havalimanı'nda yapımına başlanılan bin yataklı salgın hastanesinin inşaatına devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, diğeri de Sancaktepe'de olmak üzere bin yataklı iki salgın hastanesinin inşa edileceğini açıklamasının ardından iki bölgede de çalışmalar devam ediyor. Atatürk Havalimanı içerisinde yapımına başlanan ve 45 günde tamamlanması beklenen hastane inşaatında zemin çalışmalarına devam ediyor. Hastane inşaatında çok sayıda hafriyat kamyonu havalimanına giriş yaparken, bir yandan da zemine asfalt döküldüğü görüldü.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

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