ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNDE BAZI BÖLÜMLERİN ÇATILARI TAMAMLANDI
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Haber

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNDE BAZI BÖLÜMLERİN ÇATILARI TAMAMLANDI

ATATÜRK Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı.

25.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:38
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİNDE BAZI BÖLÜMLERİN ÇATILARI TAMAMLANDI
ATATÜRK Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı. Öte yandan hastanenin çevre düzenlemesine de başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin çatışlarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.  

- İstanbul

Kaynak: DHA

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