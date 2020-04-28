ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİ'NDE SON DURUM
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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİ'NDE SON DURUM

Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan'da yapımına başlanan bin sekiz yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları kısımlarının da tamamlandığı ve çevre düzenlemesinin başladığı görüldü.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALGIN HASTANESİ'NDE SON DURUM
28.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:24

Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan'da yapımına başlanan bin sekiz yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları kısımlarının da tamamlandığı ve çevre düzenlemesinin başladığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Atatürk Havalimanı'ndaki bin sekiz yataklı salgın hastanesinin 9 Nisan'da başlayan inşaatında, bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 45 günde bitmesi hedeflenen ve 184 bin metrekareye kurulan hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi yapılıyor. Hastanenin bin sekiz odasından 432 tanesinin yoğun bakım odası olacağı ve her odanın da gerektiği takdirde yoğun bakım odasına dönüştürülebileceği öğrenildi. Hastanenin 4 bin işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatının yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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