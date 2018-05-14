Atatürk Havalimanı'ndaki Uçak Kazasının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
Atatürk Havalimanı'nda Güney Kore uçağının kalkış sırasında THY uçağının kuyruğuna çarptığı an pilotun kuleyle olan konuşmaları ortaya çıktı.
Atatürk Havalimanı'nda Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağının kanadının Türk Hava Yolları uçağının kuyruğuna çarptığı kaza sonrası kule ile pilot arasında yaşanan telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
GÜNEY KORE UÇAĞI, THY UÇAĞINA ÇARPMIŞTI
İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları'na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.
KAZA ANINDA PİLOTUN KULEYLE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Telsiz konuşmalarına yansıyan diyalogda Türk Hava Yolları pilotu, kuleye arkadan bir hasar aldıklarını bildiriyor. Çarpışma anından hemen sonra pilot ile kule arasındaki diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:
İŞTE O DİYALOG
-Pilot: Arkadan bir hasar var sanıyorum
-Kule: Anlaşılmadı
-Pilot: Efendim, arkadaki uçak kuyruğumuza çarptı. 217 numaradayız.
-Kule: Takip ediyoruz efendim. Şu anda gördük.
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sinopta yaşa kardeşCevap Yaz Yayından Kaldır
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son dakka herkes olcek toplanma alaninda avm.ler varya iste herkes oeaya toplaniyor:) bizim.insanimizda bilinc olsa bunlara prim vermez. herkes arsasina ev dikti oh ulke insaat ekonomisi oldu simdide deprem olcak allah allah ondan sonda nolcak herkese gecmis olsun hicbir yonetmeligi kale almayan insanoglunun hazin sonunu tekrar gorcez belki ya bizde goremeden biyerin altinda olup gitcezCevap Yaz Yayından Kaldır
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son dakka herkes olcek toplanma alaninda avm.ler varya iste herkes oeaya toplaniyor:) bizim.insanimizda bilinc olsa bunlara prim vermez. herkes arsasina ev dikti oh ulke insaat ekonomisi oldu simdide deprem olcak allah allah ondan sonda nolcak herkese gecmis olsun hicbir yonetmeligi kale almayan insanoglunun hazin sonunu tekrar gorcez belki ya bizde goremeden biyerin altinda olup gitcezCevap Yaz Yayından Kaldır
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BÜTÜN BİLİMCİLER BAS BAS BAĞIRIYOR DEPREM OLACAK DEPREM OLACAK NERDE BU TOPLANMA ALANLARI NERDE BU ÖNLEMLER HER YERE BİNA DİKTİNİZ NEFES ALINMIYOR İSTANBULDA.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır