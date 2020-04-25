Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin çatı ve duvarları ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin çatı ve duvarları ortaya çıktı - Haberler
İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel, Haber

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin çatı ve duvarları ortaya çıktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapımı aralıksız olarak süren Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatındaki blokların büyük bir bölümünde, çatı ve duvarlar ortaya çıktı.

25.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:57
Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin çatı ve duvarları ortaya çıktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapımı aralıksız olarak süren Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatındaki blokların büyük bir bölümünde, çatı ve duvarlar ortaya çıktı. Bina içi aksamlarının da oluşturulmaya başlandığı hastane bir aydan kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda biner yatak kapasiteli iki hastanenin 45 günde yapılarak pandemiyle mücadelede hizmete gireceğini açıklamasının ardından yaklaşık 20 gün önce yapımına başlanan hastanelerin inşası son sürat devam ediyor. Hastanenin hedeflenen sürede tamamlanması için ekipler üç vadiye şeklinde çalışıyor.

ÇATI VE DUVARLAR BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Bu kapsamda 8 Nisan günü Atatürk Havalimanı'nda başlayan çalışmalarda ilk olarak apronda belirlenen alanda hafriyat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmış, sonrasında ise beton zemin oluşturularak bina iskeleti inşa edilmeye başlanmıştı. İnşaat sürecinin başlamasının ardından geçen yaklaşık 20 günlük sürede ciddi oranda yol kat edildi. Gelinen aşamada hastane bloklarının büyük bir bölümünde çatı ve duvar giydirmelerinin büyük oranda tamamlandığı bir kısmında ise çalışmaların sürdüğü görüldü.

BİNA İÇLERİNDE DE HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Çatı ve duvarları giydirilen blokların içinde de benzer şekilde hummalı çalışma devam ediyor. Bina dışında yoğun mesai sürerken bina içerisindeki işçilerin de havalandırma ve kablolama gibi gerekli aksamları yerleştirdiği görüldü. Öte yandan bir süredir yer altından döşenerek havalamanı apronundaki şantiye alanına ulaştırılan elektrik alt yapısı ve trafo kurulumu da tamamlanarak şantiyeye elektrik verilmeye başlandığı öğrenildi.

Yapımı süren hastanenin bir aydan kısa süre sonra tamamlanarak pandemiyle mücadelede hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

(Ferhat Yasak - Emre Baba/İHA)

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin çatı ve duvarları ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Haberler
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Lionel Messi Malcolm Thomas Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin çatı ve duvarları ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:48:07. #1.15#
title