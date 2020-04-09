Atatürk Havalimanı'ndaki hastane çalışması aralıksız sürüyor
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Sancaktepe, Güncel

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane çalışması aralıksız sürüyor

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan bin yataklı hastane için çalışmalar, havanın kararmasına rağmen aralıksız devam ediyor.

09.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:40
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane çalışması aralıksız sürüyor

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan bin yataklı hastane için çalışmalar, havanın kararmasına rağmen aralıksız devam ediyor.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de hastane yapılacağını açıklamasının ardından dün itibariyle bu iki noktada hareketlilik başlamıştı. Bugün de iş makinelerinin sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaları hız kazandı. Alanda hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar havanın kararmasına rağmen akşamda tüm hızıyla sürüyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında havalimanı içerisinde belirlenen alana 45 günlük sürede bin yataklı hastanenin bitirilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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