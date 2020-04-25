ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN SALGIN HASTANESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Haber

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN SALGIN HASTANESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ATATÜRK Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı.

25.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:22
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN SALGIN HASTANESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ATATÜRK Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı. Öte yandan hastanenin çevre düzenlemesine de başlanırken, hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor. Hastane inşaatındaki son durum ve çalışmalar havadan da görüntülendi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPILAN SALGIN HASTANESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

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