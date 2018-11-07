Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, bir yolcunun valizindeki konserve kutuları içinde 2 kilo 50 gram kokain ele geçirildi.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, bir yolcunun valizindeki konserve kutuları içinde 2 kilo 50 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin 31 Ekim'deki müşterek operasyonunda, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Ukrayna uyruklu kadın yolcu Y.B, takibe alındı.
Şüphelinin valizinde yapılan aramada, konserve kutularına gizlenmiş 2 kilo 50 gram kokain bulundu.
Gözaltına alınan Y.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.