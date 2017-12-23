Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu - İstanbul

Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı sırada, valizinde çikolata paketine gizlenmiş bin 833 gram uyuşturucu hap tespit edilen Letonyalı yolcu tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'den tarifeli uçakla gelen Letonyalı L.L. (24) adlı kadın yolcuda uyuşturucu bulunabileceğini değerlendirilerek, terminalde durduruldu.



Aranan Letonyalı yolcunun valizinde dört ayrı çikolata paketine zulalanmış bin 833 gram ecstasy hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.