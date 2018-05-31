Atatürk Havalimanı'nda UBER ve Taksi Sürücüsü Arasında Yolcu Alma Tartışması!
Atatürk Havalimanı'nda UBER sürücüsünün yolcu alması, taksi sürücüsü tarafından engellendi. Yaşanan olay UBER sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.
Atatürk Havalimanı'nda bir UBER araç sürücüsünün yolcu alması bir taksi sürücüsü tarafından engellendi. Yaşanan an ise UBER sürücüsü tarafından görüntülenirken, tehlikeli gerginlik polis merkezinde son buldu.
TAKSİCİ-UBERCİ GERİLİMİ DEVAM EDİYOR
Uzun süredir gündem de olan taksi sürücüleri ile UBER sürücüleri arasındaki gerginliğin sonuncusu Atatürk Havalimanı'nda yaşandı. İddiaya göre Salih K. İsimli UBER sürücüsünü uygulama ile havalimanına çağırdılar.
GERGİNLİK ANI UBERCİ TARAFINDAN KAMERAYA ALINDI
Havalimanında yolcu alacağı esnada taksi sürücüleri Salih K.'ya " Korsan taşımacılık yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Yolcuların gözü önünde yaşanan bu tehlikeli gerginlik anı ise UBER sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
"DAYAK YEMEDEN GİT"
Görüntüler'de taksi sürücüsü olduğu ileri sürülen vatandaşın, "Arkadaşım korsan taşımacılık yapıyorsun, dayak yemeden git" dediği de görülüyor.
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taksıler yasaklansın.uber yasaklansın..faytonlar hızmet versın...puhahaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Aylık 20 veya 30.000 TL kazanıyor diyorsun o zaman al bir tane ticari taksi çalış uberci yalamaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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taksicilerin ancamı aklına geldi hizmet vermek. kafasına göre yolcu alan var. yok oraya bu trafikte giremem. yok taksimetre açmam 10 liralık mesafeye 20 lira yazmalar. plakaları trilyon oldu orda ayrı bi rantları var. Eeee vatandaş uber kullanmasın. sananeeee. şimdiyekadar nerdeydin. Emek hırsızı diyorsun ubere. adamlar senden daha dürüst çalışıyor. İstediğim yere uberle gidiyorum. sıkıyorsa bi taksici çıksında engellesin. Hadi bakalım. . .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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ebri yada başka hangi sistem varsa onu desdekliyorum. turkiyede taksicilikmi var. taksiciler önce işine saygı duysun ondan sonraCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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NEDİR KARDEŞİM BU TEROR ESTİREN TAKSİCİLERDEN ÇEKTİĞİMİZ ADAMLAR ONU BUNU KAZIKLAYARAK AYLIK 25-30 BİNE PARA DEMİYOR YETER YA TEK TİP TAŞIMACILIĞA SON BU NEDİR YA YEMİN EDİYORUM VANDA YAŞIYORUM AMA SIRF UBERE DESTEK OLSUN DİYE UBER İNDİRECEĞİM.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır