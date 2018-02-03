Atatürk Havalimanı'nda Tehlikeli Yakınlaşma!

Moskova'dan Saat 13.10'da İstanbul'a gelen Rus havayolu şirketi Pobeda'nın DP837 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı, Ataköy yönünden iniş yaptığı sırada lodos fırtınası nedeniyle pisti pas geçti.

Gazete Habertük'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Rus pilot kurallar gereği hemen sola dönmesi gerekirken bu manevrasını geciktirdiği için Sefaköy- Florya yönündeki pistten havalanan Pegasus Havayolları'nın PC3303 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi İstanbul-İzmir uçağının kalkış hattını ihlal etti.

LODOS UYGULAMASI

Bu nedenle 2 uçak tehlikeli şekilde birbirlerine 250 metreye kadar yaklaştı. Bunun üzerine Pegasus uçağı kalkış sonrası tırmanışı durdurup sağa, Pobeda uçağı ise sola manevra yaparak çarpışmadan kaçındı. Pegasus uçağı seferine devam ederken, Pobeda uçağı ise pas geçişin ardından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Yetkililer olayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını bildirdi. Lodoslu havaların etkili olduğu zamanlarda, Atatürk Havalimanı'nda kapasitenin artırımı için Ataköy-Florya yönündeki 23 pistine iniş, Sefaköy-Florya yönündeki 17L/R pistinden ise eşzamanlı olarak kalkışın yapıldığı 'Balked Landing' usulü uygulanıyor.