Atatürk Havalimanı'nda Son Gün Yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz Cuma günü başlayan Kurban Bayramı dönüş yoğunluğu tatilin son gününde de devam etti. 17 Ağustos'ta mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatilinin son gününde kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da yoğunluk sürüyor. Tatilini yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında geçiren binlerce vatandaş İstanbul'a dönmek için hava ulaşımını tercih edince, Atatürk Havalimanı'nın geliş terminallerinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Günün belli saatlerinde arka arkaya inen uçakların akabinde özellikle bagaj bantları ve yolcu karşılama salonlarında yoğunluk oluştuğu gözlendi. Bayram tatilinin ardından ailesiyle birlikte Antalya'dan döndüğünü belirten Mehmet Ali Özsoy, "Tatile Antalya'ya gitmiştik Antalya'dan dönüyoruz. 5 günlüğüne Antalya'ya gittik çok güzel geçti" diye konuştu. Tatilden dönen bir başka yolcu Bayram Özsoy ise, "Antalya'ya gittik tatil için çok güzeldi. Bayramın birinci günü gittik. Giderken çok yoğunluk yoktu ama dönüşte çok yoğunluk var" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)