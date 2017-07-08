Atatürk Havalimanı'nda "Powerbank" krizi

Patlayan powerbank büyük paniğe neden oldu

İngiliz vatandaşı yolcunun, yere fırlattığı powerbank patladı İSTANBUL - Atatürk Havlimanı'nda İstanbul-Birmingham seferini yapan uçağına powerbanki ile alınmayan İngiliz vatandaşı bir yolcu, powerbanki uçağın körüğünde yere fırlattı. Patlayan powerbank paniğe neden olurken, yolcu gözaltına alındı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Birmingham seferini yapan uçağına powerbanki ile alınmayan bir yolcu olay çıkardı. Powerbanki uçağın körüğünde yere fırlatan İngiliz vatandaşı yolcunun powerbanki patlayınca olay yerine emniyet yetkilileri çağrıldı. Patlayan powerbank nedeniyle panik yaşandı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından olumsuz bir durumun olmadığı öğrenilirken, yolcu gözaltına alındı.

İngiliz vatandaşı olan yolcu, "Bana kimse powerbanki uçağa alamayacağımı söylemedi. Ben de o yüzen powerbankimi bagaja vermedim, yanıma aldım. Daha sonra uçağa alamayacaklarını söyleyince ben de sinirlendim yere vurdum" ifadelerini kullandı