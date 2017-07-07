Atatürk Havalimanı'nda Kucka Nöbeti

TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta Milanlı Juraj Kucka'nın transferi için İtalya'da bulunurken, futbolcunun İstanbul'a geleceğinin duyulması üzerine Trabzonsporlu taraftar da Atatürk Havalimanı'nda nöbete başladı.



Slovak orta saha oyuncusu Kucka'nın İstanbul'a geleceğinin öğrenilmesi üzerine, çok sayıda bordo mavili taraftar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Akşam 18.00'da havalimanı dış hatlar geliş terminaline gelen taraftar grubu saatlerdir Kucka'yı bekliyor.



Bekleyiş sırasında kalabalık zaman zaman "Eve gitmeyiz eve gitmeyiz Kucka gelmeden eve gitmeyiz" şeklinde slogan atıyor.



Gruptan bazı kişiler, "İsterse 10 saat sonra gelsin Kucka gelmeden buradan ayrılmayacağız ve havalimanında nöbet tutacağız" dedi.



- İstanbul