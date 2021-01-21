Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan gelen gül kutularından kokain çıktı
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Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan gelen gül kutularından kokain çıktı

21.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:37
Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan gelen gül kutularından kokain çıktı

ATATÜRK Havalimanı'nda Kolombiya'dan "14 Şubat Sevgililer Günü" için, gönderilen gül kutularının içerisinden 24 kilo 250 gram kokain çıktı.

ATATÜRK Havalimanı'nda Kolombiya'dan "14 Şubat Sevgililer Günü" için, gönderilen gül kutularının içerisinden 24 kilo 250 gram kokain çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Atatürk Havalimanı'na Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya'dan kokain gönderileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. 18 Ocak'ta Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'ne operasyon düzenleyen polis ekipleri, dedektör köpek Gipsi tarafından Kolombiya'dan gönderilen gül kutularına saklanmış 24 kilo 250 gram kokain ele geçirdi. 


Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan gelen gül kutularından kokain çıktı
Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan gelen gül kutularından kokain çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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