Atatürk Havalimanı'nda Karışan Cenazeler Gerçek Sahiplerine Gönderildi
Atatürk Havalimanı'nda karışan cenazeler gerçek sahiplerine gönderildiİSTANBUL - Şanlıurfa'da defnedilmek üzere İzmir'den gelen kardeşinin cenazesini son kez görmek isteyen Bakır Asal, morgda hayatının şokunu yaşadı.
Atatürk Havalimanı'nda karışan cenazeler gerçek sahiplerine gönderildi
İSTANBUL - Şanlıurfa'da defnedilmek üzere İzmir'den gelen kardeşinin cenazesini son kez görmek isteyen Bakır Asal, morgda hayatının şokunu yaşadı. Abisini defnetmeye hazırlanan acılı kardeş, morgda bir kadına ait cenazeyle karşılaştı. Kısa süre sonra cenazenin Atatürk Havalimanı'nda karıştırıldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Halil Asal'ın cenazesi THY Kargo ile önce İstanbul'a daha sonra ise memleketi olan Şanlıurfa'ya gönderilmek istendi. Ancak bu sırada Asal'ın cenazesi Erzincan'a gönderilmek istenen bir kadın cenazesi ile karıştırıldı. Kadına ait cenaze Erzincan yerine Şanlıurfa'ya gönderildi. Şanlıurfa'da cenazeyi teslim alan aile bireyleri ise yanlışlığı cenaze namazı öncesi cami morgunda fark etti.
Ağabeyi Halil Asal'ın cenazesini son kez görmek isteyen Bakır Asal, kefenin yüz kısmını açtığında cenazenin bir kadına ait olduğunu fark etti. Durumu yakınlarına haber veren Asal, hemen THY Kargo ile irtibata geçti. Olayı inceleyen yetkililer aileden özür dileyerek cenazelerin karıştığını belirtti. Yapılan araştırma sonunda Halil Asal'ın cenazesinin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olduğu, Erzincan'a gönderilmesi gereken cenazenin ise Şanlı Urfa'ya gönderildiği ortaya çıktı.
"Ağabeyimi görmek istemeseydim ne olacaktı?"
Yaşanan karışıklığa ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan kardeş Bakır Asal, "Bu sabah saat 07.15'te Şanlıurfa Havalimanı'ndan ağabeyimin cenazesini aldık. Öğlen namazını müteakiben cenazemizi defnedecektik. Öğlen namazına kadar beklemesi için cenazeyi morga götürdük. Ben son kez ağabeyimin yüzünü görmek istedim. Yanlışlık orada ortaya çıktı. Ben son kez ağabeyimi görmek istemeseydim ne olacaktı? Ağabeyimin cenazesi Erzincan'a gömülecekti. Kadıncağızın cenazesi de burada defnedilecekti. Biz THY'yi aradık. Bize 'Özür dileriz bir karışıklık oldu. Maddi manevi zararınızı karşılamak isteriz" dediler. Bizim parayla pulla işimiz yok. Burada insanlara haber verdik. Herkes cenazeye geldi. Ama bize yanlış cenaze gönderdiler" diyerek tepki gösterdi.
THY ambulans kiraladı
Yaşanan karışıklığı düzeltmek için harekete geçen Türk Hava Yolları, Şanlıurfa'da ambulans tahsis ederek kadına ait cenazeyi Erzincan'a gönderdi. Atatürk Havalimanı'nda bekleyen Halil Asal'ın cenazesi ise Türk Hava Yolları'nın saat 14.00'teki tarifeli uçağıyla Şanlıurfa'ya gönderildi.